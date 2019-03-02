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اونلاين | مباشر كلاسيكو الليجا يلا شوت ريال مدريد ضد برشلونة تابع لايف بدون تقطيع مجانا

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موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

 

مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر، تشاهدونها يوم السبت في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

 

تشاهدون مباراة برشلونة وريال مدريد مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD3 وعلى الانترنت من خلال beIN CONNECT.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد:

التردد (ميجا هرتز) 11547

معدّل استقطاب الموجة Vertical

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

الكلمات الدلائليه

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