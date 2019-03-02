اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة كورة أون لاين لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة كورة أون لاين لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة برشلونة وريال مدريد تشاهدونها السبت في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان بالعالم كلاسيكو الكرة الأرضية بين ريال مدريد وبرشلونة، في تمام الساعة العاشرة الإ الربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، مساء اليوم السبت، والموافق الثاني من شهر مارس الجاري 2019، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

هي قمة كروية دسمة ينتظرها الملايين بل المليارات من الجماهير ليس في إسبانيا وحدها وإنما في كل بقعة من بقاع الأرض، ففي مصر والأردن وفلسطين تتابعون الكلاسيكو في تمام الساعة العاشرة الإ الربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، مساء اليوم السبت.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد:

التردد (ميجا هرتز) 11547

معدّل استقطاب الموجة Vertical

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK