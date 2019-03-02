ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الكلاسيكو بدائل BEIN SPORT عبر كل...

بات بإمكانكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو الإسباني مجاناً عبر القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة الإسبانية في المرحلة السادسة والعشرون من الدوري الأسباني لكرة القدم مساء اليوم السبت 2 مارس 2019 على مجموعة من الأقمار الصناعية دون النايل سات، علماً بإن شبكة قنوات bein sport هي المالك الحصري لمباريات البطولة.

القنوات المفتوحة الناقلة للكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة دون تشفير، يبدأ موعد مشاهدة الكلاسيكو في الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، ويشاع أن قناة etv الأثيوبية على النايل سات ستقوم بنقل مباراة الكلاسيكو مجاناً على النايل سات، لكن حتى الآن لا توجد أنباء مؤكدة حول ذلك، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة مجاناً أو عن طريق الشيرنج على هوتبيرد وغيره من الأقمار الصناعية الأخرى.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الريال وبرشلونة

قناة ARENA SPORT ناقلة للمباراة من خلال القمر الصناعي يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 30000 استقطاب عمودي.

أيضاً قناة CBC Sport HD ستذيع اللقاء على القمر الآذري على التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.

قناة IRIB Varzich ببث اللقاء مباشرة على القمر الصناعي بدر، وذلك من خلال التردد 11881 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.

قناة Syria Sport التي تبث مجاناً على القمر الصناعي أكسريس على تردد 10986 V 12110.

ETV الأثيوبية على النايل سات على تردد 11512 عمودي

الريال وبرشلونة هي مواجهة كلاسيكية بين قطبي الكرة الإسبانية تتمتع بنسب مشاهدة جماهيرية عالية، وكانت مباراة الذهاب بالدور الأول التي اقيمت على ملعب كامب نو قد انتهت فوز البلوجرانا بخماسية مقابل هدف.

في حالة وجود أى قنوات أخرى ناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة سنقوم بإضافتها عبر تلك المقالة فكونوا متابعين معنا طوال اليوم.