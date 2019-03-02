يلا شوت ارسنال وتوتنهام Arsenal VS Tottenham Hotspur بث مباشر الاسطورة | مشاهدة مباراة توتنهام ضد...

نتابع معكم يلا شوت ارسنال وتوتنهام بث مباشر، عبر رابط الاسطورة Livehd7 اليوم السبت 2-3-2019، الدوري الإنجليزي الممتاز، الأسبوع التاسع والعشرون من عمر الدوري، وتقام المباراة على ملعب ويبمبلي معقل نادي توتنهام الإنجليزي، ونتابع معكم ترتيب الفرق، ونتائج المباراة السابقة، ونتائج الفرق بشكل عام، تابع لايف المقال الذي نوضح به العديد من الأمور الهامة بالمباراة.

يلا شوت ارسنال وتوتنهام

مباراة العودة اليوم بين أرسنال وتوتنهام، وانتهت مباراة الذهاب بفوز أرسنال بنتيجة 4-2 في عام 2018 الماضي، وتكمن نتائج الفرق السابقة في صالح أرسنال، حيث فاز في 22 مباراة من قبل على توتنهام، وفازت توتنهام في تسع مباريات فقط، وتعادل الفريقان في سبعة عشرة مباراة، وبدأت المواجهات المباشرة بين الفرق منذ عام 1993، ويعد أول فوز في هذا العام لصالح أرسنال الإنجليزي بنتيجة هدف مقابل لاشئ، وبعدها ابعتد كلا الفرق لمدة ثمان أعوام كاملة، قبل أن يستأنف الفرق المواجهات، وتعادل الفرق 1-1 في عام 2001.

ترتيب الفرق بالدوري الإنجليزي

مباراة نارية بمعنى الكلمة، حيث يقع كلا الفرق المتنافسة في مباراة اليوم في المربع الذهبي، ويسعى كلًا منهما للوصول لمركز متقدم به، من أجل اللحاق بالمركز الأول، الذي يحتل مركزه نادي ليفربول برصيد 69 نقطة، ونتابع معكم ترتيب الفرق وفارق الأهداف لهم.

ترتيب توتنهام

توتنهام في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك من أصل 28 مباراة خاضها النادي، فاز في عشرون مباراة، وخسر في ثمان مباريات كاملة، ولم يتعادل طول الموسم، وسجل بالمنافسين خمسة وخمسون هدف، وسكنت شباكه تسعة وعشرون هدف، أي أن له فارق أهداف ستة وعشرون هدف، ويسعى للحاق بنادي مان سيتي الوصيف حتى الآن برصيد 68 نقطة حتى الآن.

ترتيب أرسنال

أرسنال في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، من أصل ثمان وعشرون مباراة خاضها النادي، فاز في سبعة عشر مباراة، وتعادل في خمس مباريات، وخسر في ست مباريات، وسجل بالمنافسين ستون هدف، وسكنت شباكه ثمان وثلاثون هدف، أي أن له فارق أهداف إثنان وعشرون هدف، ويسعى للفوز من أجل الضغط على المركز الثالث توتنهام، وأمل الوصول لوصافة الدوري الممتاز.

حظوظ الفرق

أرسنال اليوم مطالب بالفوز، من أجل عدم خسارة المركز الرابع بجدول الدوري الممتاز، لأن أرسنال يمتلك 56 نقطة بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الخامس المان يونايتد الذي يمتلك 55 نقطة، وفي حالة تعادل أرسنال اليوم أو خسارته، فهو مهدد بالخروج من المربع الذهبي، وبالتالي عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بينما نادي توتنهام، في حالة خسارته اليوم، فإنه لن يفقد المركز الثالث، ولكن سيزداد الضغط عليه، حيث يقترب الفارق في حالة خسارته إلى نقطة واحدة بينه وبين أرسنال، ولكن توتنهام تسعى إلى الفوز من أجل تقليص الفارق بين توتنهام والمان سيتي إلى خمسة نقاط فقط في انتظار تعثر المان سيتي.

بطاقة المباراة

مباراة أرسنال وتوتنهام

الجولة 29 الدوري الإنجليزي

مباراة العودة

نتيجة مباراة الذهاب 4-2 لصالح أرسنال

توقيت المباراة الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة والساعة 3:30 عصرًا بتوقيت السعودية.

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 2

التحكيم: انتوني تايلور

تعليق علي محمد علي

البث المباشر

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