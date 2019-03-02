متابعة “هنا” ترتيب جدول الدوري الإنجليزي/ ليفربول في الصدارة “وهدافي الدوري...

أحرز فريق ليفربول خمسة أهداف في مرمي فريق واتفورد، من خلال المباراة التي أقيمت بينهم في إطار منافسات الإسبوع الثامن والعشرون، وكان التهديف من نصيب كلا من (ساديوماني سجل 2 هدف- فيرجيل فان ديك سجل 2 هدف- ديفورك أوريجي سجل هدف وحيد)، بحيث إرتفع رصيد ليفربول إلي 69 نقطة، ورصيد واتفورد مازال 40 نقطة كماهو، وبذلك حافظ ليفربول علي الصدارة في ترتيب جدول الدوري الممتاز الإنجليزي 2019 حتي الأن برصيد 69 نقطة.

وجاء في المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، فريق مانشستر سيتي بفارق نقطة عن ليفربول، حيث فاز في مباراته الأخيرة علي فريق وست هام بهدف نظيف ليصبح رصيده 68 نقطة، والمركز الثالث فريق توتنهام برصيد 60 نقطة بعد تغلب فريق تشيلسي عليه بهدفين دون رد، وجاء في المركز الرابع فريق أرسنال برصيد 56 نقطة بعد تغلبه علي فريق بورنموث 1/5 في مباراته بالأمس، المركز الخامس من نصيب مانشستر يونايتد برصيد 55 نقطة بعد فوزه علي كريستال بالاس 1/3، والمركز السادس لفريق تشيلسي 53 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، “سيرجيو أغويرو” لاعب فريق مانشستر سيتي، بعد تسجيله هدف في مرمي فريق ويست هام من ركلة جزاء، وبذلك يكون مجموع أهدافه 18 هدف، بفارق هدف عن النجم المصري “محمد صلاح” حيث جاء في المركز الثاني برصيد 17 هدف، وجاء في المركز الثالث الجابوني ” بيير ايميريك اوباميانغ” برصيد 16 هدف، والمركز الرابع من نصيب “هاري كين” برصيد 15 هدف، وأخيراً المركز الخامس من نصيب “ساديوماني” برصيد 14 هدف.

نتائج مباريات الأربعاء 27/2/2019

ليفربول / واتفورد 0/5

مانشستر سيتي / وست هام 0/1

تشيلسي / توتنهام 0/2

أرسنال / بورنموث 1/5

ساوثهامبتون / فولهام 0/2

مانشستر يونايتد / كريستال بالاس 1/3

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