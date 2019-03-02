بث مباشر توتنهام وارسنال يلا شوت Kora-star تويتش Tottenham VS Arsenal رابط مباراة أرسنال وتوتنهام...

نرصد الآن الآن بث مباشر توتنهام وارسنال اليوم، عبر رابط Livehd7 الاسطورة إتش دي، مباراة السبت اليوم 2-3-2019، مباراة العودة اليوم على قناة بي إن سبورت إتش دي 2، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ونتابع البث المباشر للمباراة وقت انطلاقها مباشرة، تابع لايف المباراة وضع المقال في وجهتك من أجل سهولة المتابعة، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات.

بث مباشر توتنهام وارسنال

انتهت مباراة الذهاب بفوز المدفعجية بنتيجة 4-2، ونتابع معكم الأخبار المتنوعة، حيث كانت مباراة الذهاب في ملعب الإمارات في يوم 2 ديسمبر 2018، وسجل للأرسنال اللاعب إيمريك أوباميانغ بضربة جزاء ثم سجل مرة أخرى في الدقيقة 56، وسجل ألكسندر لاكازيتي، ثم لوكاس توريرا، ونال نادي أرسنال ثلاث بطاقات صفراء في تلك المباراة، بينما نادي توتنهام سجل له اللاعب إيريك داير في الدقيقة 30 واللاعب هاري كين في الدقيقة 34، ونادي توتنهام أربعة بطاقات صفراء وبطاقة حمراء للاعب بان فيرتولخين.

مباراة نارية بين الفريقين اليوم، توتنهام وأرسنال الإنجليزي والصراع على البقاء بالمربع الذهبي والوصول لمركز متقدم والضغط على الوصيف.

رابط بديل للبث المباشر توتنهام وأرسنال

البث المباشر

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بطاقة المباراة

مباراة توتنهام وأرسنال

الدوري الإنجليزي الأسبوع 29

التوقيت الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 3:30 عصرًا بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة بي إن سبورت إتش دي 2

تعليق علي محمد علي

تحكيم أنتوني تايلور

ملعب ويمبلي (توتنهام)

نتيجة مباراة الذهاب 4-2 لصالح أرسنال

تصريحات سيمان

أعرب حارس المرمى السابق لنادي أرسنال، الحارس سيمان دهشته عن المستوى الذي يقدمه نادي أرسنال في الوقت الحالي، وعلى قدرته في الضغط على نادي توتنهام صاحب المركز الثالث، وعلى القدرة على العودة للأربعة الكبار في أقوى دوريات العالم، ونتابع العديد من التحديثات الخاصة بالأخبار المتنوعة.

ترتيب الفرق بالدوري الإنجليزي

الصراع الآن داخل المربع الذهبي، حيث يحتل نادي توتنهام صاحب الأرض اليوم المركز الثالث، برصيد ستون نقطة، من أصل ثمان وعشرون مباراة خاضها النادي، فاز توتنهام في عشرون مباراة كاملة حصل بها على النقاط، وخسر في ثمان مباريات، ولم يتعادل منذ بداية الموسم، ويأمل في الضغط على المان سيتي اليوم من أجل الوصول للوصافة ثم المركز الأول.

بينما نادي أرسنال الضيف، يحتل المركز الرابع، برصيد ستة وخمسون نقطة بفارق أربعة نقاط عن توتنهام، وبفارق نقطة واحدة عن المركز الخامس المان يونايتد، الذي يتربص للأرسنال من أجل الإنقضاض في المربع الذهبي، وقد لعب نادي أرسنال 28 مباراة، فاز أرسنال في سبعة عشر مباراة، وتعادل في خمس مباريات، وخسر في ست مباريات.

فارق النقاط

نادي توتنهام له خمسة وخمسون هدف، وعليه تسعة وعشرون هدف، وله فارق نقاط ستة وعشرون هدف، بفارق أربعة أهداف عن أرسنال الإنجليزي، بينما نادي أرسنال، سجل ستون هدف، وعليه ثمان وثلاثون هدف، أي له فارق أهداف إثنان وعشرون هدف.

نتيجة مواجهات الفرق السابقة

نتائج الفرق السابقة تصب في صالح نادي أرسنال الإنجليزي، الذي فاز في إثنان وعشرون مباراة على توتنهام، ونادي توتنهام فاز في تسع مباريات فقط على أرسنال، وحسمت التعادلات الإيجابية والسلبية في سبعة عشر مباراة، ونتابع معكم الأخبار الهامة.