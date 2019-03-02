أسامة حافظ تقام اليوم السبت مباريات بدوريات أوروبا وبطولة الدوري الممتاز وأبرزها.. الدوري المصري الممتاز

النجوم مع حرس الحدود 3:00 عصرا

الاتحاد السكندري مع الداخلية 5:30 مساء

الإنتاج الحربي مع مصر المقاصة 8:00 مساء دوري أبطال أفريقيا

النادي الرياضي القسنطينى مع الإسماعيلي 6:00 مساء

كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم بالدوريات الأوروبية والمصري الممتاز وأبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.