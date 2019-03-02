إبراهيم سعيد عن اختيارات أجيري: أعضاء الجهاز الفني بيزنوا في دماغ الراجل

القسم الرياضى

أشار إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق، إلى أن المنتخب المصري لا يحتاج إلي إحلال وتجديد في الفترة القليلة المقبلة، مضيفا بأن اختيارات أجيري لا تدل علي استعداد الفراعنة لبطولة أمم افريقيا.

وقال إبراهيم سعيد في لقاء تلفزيوني أن هناك أعضاء مصريين من الجهاز الفني يأثروا علي اختيارات أجيري في قوائم المنتخب، وعلق قائلا :" سيبو الراجل يشتغل براحته وكفاية زن".

وأضاف نجم الأهلي والزمالك السابق:" هناك لاعبون كانوا أحق بالانضمام للمنتخب على حساب أسماء أعلنت أمثال عبدالله السعيد ورمضان صبحي ووليد سليمان وحسين الشحات...