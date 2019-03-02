النجم الساحلي يحط رحاله في نيجيريا

ولم يشارك في الرحلة، قائد الفريق، ياسين الشيخاوي، وعلية البريقي، وعمار الجمل، والحارس مكرم البديري، بسبب الإصابة، ومالك بعيو، بسبب البطاقة الصفراء الثانية.
وسيجري فريق جوهرة الساحل، غدا السبت، حصته التدريبية الوحيدة في نيجيريا، قبل خوض المباراة.
وكان النجم الساحلي قد فاز على رينجرز، في الجولة الثالثة لدور المجموعات (2-1).
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