أزمة في حراسة مرمى الأهلي.. ونجيب يرفض الاعتزال

خالد علي



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم، استعدادًا لمواجهة بتروجت، والتي ستقام بعد غد الاثنين، على ستاد «بتروسبورت» ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.



ويضع الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، اللمسات الأخيرة خلال مران اليوم، قبل مواجهة الفريق البترولي، والتي يبحث خلالها عن مواصلة تحقيق النتائج المميزة في بطولة الدوري الممتاز، والوصول للفوز التاسع على التوالي بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، كان آخرها الفوز الصعب على الجونة خارج

ملعبه...