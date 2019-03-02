4 مواجهات نارية للزمالك في مارس

محمود معوض
يخوض فريق الكرة بنادي الزمالك خلال شهر مارس الجاري 4 مباريات من العيار الثقيل وحاسمة سواء في بطولة الكونفدرالية الأفريقية أو بطولة الدوري الممتاز.
ويبدأ الزمالك شهر مارس بمواجهة فريق بترو أتلتيكو الأنجولي يوم الأحد المقبل 3 مارس في إياب الجولة الرابعة بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، وكان لقاء الزمالك وبطل أنجولا بإستاد برج العرب بالإسكندرية انتهى بتعادل الفريقين إيجابيًا بهدف لكل منهما.
ويخوض الزمالك مباراة قوية أمام جورماهيا الكيني يوم 10 مارس الجاري في دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية...
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