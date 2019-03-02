بعثة الزمالك تصل أنجولا لمواجهة بترو أتليتكو

كتب - مصطفى جويلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى أنجولا، بعد رحلة طيران شاقة، لمواجهة فريق بترو أتليتكو الأنجولي، بالجولة الرابعة لدور

المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها غدا الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان في استقبال بعثة الزمالك كلا من السفير المصري خالد عبدالرحمن، والقنصل العام بوبكر الأشرفي، وإيهاب كمال المسئول المالي والإداري وتم إنهاء الإجراءات سريعا، وتوجه افراد البعثة إلى فندق الإقامة الذي يبعد عن الملعب المباراة 10 دقايق.