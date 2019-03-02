التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الشباب القسنطيني

تقام مساء اليوم السبت مبارة الاسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائرى باستاد الشهيد حملاوى بالجزائر والمقرر أن تنطلق في تمام الساعة السادسة من مساءً بتوقيت القاهرة ،ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال افريقيا. دورى أبطال افريقيا. والتشكيل المتوقع للإسماعيلي لمواجهة القسنطيني.. في حراسة المرمى :محمد فوزى في خط الدفاع : أسامة إبراهيم، وباهر المحمدى، ومحمد مجدى ، وطارق طه، وفى الارتكاز في خط الوسط : عماد حمدى، ومحمود عبد العاطى دونجافي في خط الهجوم :وجيه عبد الحكيم وعبد الرحمن مجدي، وكريم بامبو ، وفى الأمام بنسيون شيلينجو. ويدخل الإسماعيلي اللقاء وهو يحتل المركز الرابع والاخير فى المجموعة برصيد نقطة واحدة ، بينما يتصدر شباب قسنطينة المجموعة برصيد 7 نقاط .

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