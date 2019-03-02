يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ضيفًا علي النادي الرياضي القسنطينى الجزائري، ضمن منافسات الجوبة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويدير اللقاء الحكم الفاضل محمد حسين أبو شنب.

ويرغب الجهاز الفنى للدراويش في الفوز اليوم اذا ما أراد الابقاء على آماله فى التأهل ، بينما أى نتيجة أخرى غير الفوز معناها

فقدان الفريق لحظوظه فى التأهل الى الدور التالى من البطولة ، بينما يعنى الفوز للفريق الجزائرى حسم التأهل بصورة مبكرة عن المجموعة.

موعد مباراة الإسماعيلي والقسنطينى الجزائري والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الإسماعيلي والقسنطينى الجزائري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والقسنطينى الجزائري

تذاع مباراة الإسماعيلي والقسنطينى الجزائري بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 7 المشفرة.

يحتل الدراويش المركز الرابع والاخير فى المجموعة برصيد نقطة واحدة من هزيمتين أمام الافريقى التونسى ومازيمبى الكونغولى والتعادل مع شباب قسنطينة ، بينما يتصدر شباب قسنطينة المجموعة برصيد 7 نقاط مع مازيمبى الكونغولى من الفوز على الافريقى ومازيمبى والتعادل مع الاسماعيلى.