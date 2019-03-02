رياضة | بعثة الزمالك تصل أنجولا لمواجهة بترو أتليتكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الزمالك تصل أنجولا لمواجهة بترو أتليتكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى أنجولا لمواجهة فريق بترو اتليتكو الانجولي غدا الأحد بالجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية.

واستقبل بعثة الزمالك السفير المصرى خالد عبد الرحمن ومسؤولو السفارة المصرية وأيمن حافظ المنسق العام للفريق الذي سبق البعثة وسافر لترتيب وتجهيز إقامة الفريق في لواندا.

وتوجه افراد البعثة إلي فندق الإقامة بعد رحلة الطيران الشاقة التي استغرقت أكثر من ٧ ساعات.