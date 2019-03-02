شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرير يواجه تسيتسيباس في نهائي دبي للتنس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تأهل النجم السويسري روجر فيدرير، لنهائي بطولة دبي للتنس، عقب فوزه على نظيره الكرواتي بورنا تشوريتش، بمجموعتين دون رد، بواقع (6-2) و(6-2).
ويواجه فيدرير في المباراة النهائية اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الذي حجز مقعده في النهائي بالتغلب على الفرنسي جايل مونفيس، في وقت سابق اليوم بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 4-6 و7-6 و7-6.
كانت هذه تفاصيل خبر فيدرير يواجه تسيتسيباس في نهائي دبي للتنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.