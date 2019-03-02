شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرير يواجه تسيتسيباس في نهائي دبي للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل النجم السويسري روجر فيدرير، لنهائي بطولة دبي للتنس، عقب فوزه على نظيره الكرواتي بورنا تشوريتش، بمجموعتين دون رد، بواقع (6-2) و(6-2).

ويواجه فيدرير في المباراة النهائية اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الذي حجز مقعده في النهائي بالتغلب على الفرنسي جايل مونفيس، في وقت سابق اليوم بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 4-6 و7-6 و7-6.