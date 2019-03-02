مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت kora live الأسطورة كورة لايف رابط مشاهدة...

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يلا شوت بث مباشر الآن برسلونة وريال مدريد مباراة الكلاسيكو bein sport مباشر كورة ستار الأسطورة كورة أون لاين مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد barcelona vs real madrid، وقد ثار القلق في نفوس أنصار الملكي بعد تقرير صحيفة “ماركا” المقربة من الفريق التي أوضحت أن هناك احتمالية لعدم مشاركة مدافع الفريق سيرخو راموس بعد الكدمة التي تلقاها من زميله كاسيميرو في مباراة الكلاسيكو الأربعاء الماضي ولكن أشارت تقارير أخرى بأن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة.

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barca بث مباشر برشلونة وريال مدريد رابط يلا شوت الجديد بث مباشر يوتيوب بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة الأسطورة كورة ستار، وعن الكلاسيكو فقد تحدث لاعب وسط برشلونة راكيتيتش في حوار صحفي موضحا أن نتيجة الكلاسيكو مهمة فهى أكثر من مجرد مباراة ولكن على الفريق أن يحترم ريال مدريد ولكن فريقه سيسعى وبقوة للفوز بها وعن شعورة بالمشاركة فيها فبين أن مبارايات الكلاسيكو لها مذاق خاص ويشعر بالسعادة البالغة ليكون جزءا منها.