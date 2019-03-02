صورة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في مباراة الكلاسيكو

في ظل متابعة مباراة الكلاسيكو اليوم، إليكم تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد مباشرة مجانا اليوم السبت 2 مارس 2019، حيث مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم، تجمع الفريقين ضمن مباريات الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وذلك في مباريات الأسبوع السادس والعشرون من الدوري، التي يستقبل من خلالها ريال مدريد برشلونة، على أرضية ملعب سنتياجو برنابيو، في سهرة كروية، تنتظرها كل الجماهير العالمية في كل أنحاء الكرة الأرضية.

توقيت مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

تما التأكيد أنه متابعة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء، ستنطلق في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة مساءا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا والدقيقة الخامسة والأربعين بتوقيت مصر المحلي، الذي يوازي العاشرة والدقيقة الخامسة والأربعين ، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو “ريال مدريد وبرشلونة اليوم”

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد مباشرة اليوم السبت 2-3-2019، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 1، وقناة أش دي 3، وسيتواجد في التعليق على الكلاسيكو ثلاثة معلقين، وهما كل من المعلق رؤوف خلف، والمعلق خليل البلوشي، بجانب المعلق خالد الغول.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد مباشرة

في هذه الفقرة سنعرض عليكم أسماء وترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم السبت مباشرة، والتي ستكون هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكلاسيكو، بين قطبي الكرة الإسبانية،في سهرة اليوم، في كلاسيكو الكرة الأرضية.

برشلونة وريال مدريد اليوم “الكلاسيكو”

وتجدر الإشارة أنه قبل موعد مباراة الكلاسيكو اليوم، يتواجد برشلونة، على راس جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم 2018/2019، وذلك برصيد سبعة وخمسون نقطة، حققها الفريق بعد تحقيق نتيجة الفوز في سبعة عشرة مباراة، والتعادل فى ستة مباريات وانهزم قبل مباراة اليوم في مباراتين.

وفي المقابل الفريق الملكي، ريال مدريد، يدخل مباراة برشلونة اليوم في الكلاسيكو، وهو في المركز رقم ثلاثة، من جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد ثمانية وأربعين نقطة، جمعها الفريق الأبيض بعد تحقيق العلامة الكاملة في خمسة عشرة مباراة، والتعادل في ثلاثة مباريات، وانهزم في سبعة مباريات كاملة.