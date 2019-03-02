مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

يدخل فريق الإسماعيلى حينما يحل ضيفاً على نظيره شباب قسنطينة الجزائري باستاد الشهيد حملاوى بالجزائر، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وسط حضور جماهيرى يقارب 32 ألف مشجع من أنصار النادى الجزائرى.

تقام مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى فى تمام السادسة مساء اليوم السبت ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل إحياء آمال التأهل أمام قسنطية في بلد المليون شهيد للحفاظ على حظوظه فى خطف أحد بطاقتين التأهل للدور التالى بالبطولة الأفريقية قبل إقامة الجولة الخامسة فى 8 مارس المقبل والتى يستضيف فيها الدراويش مازيمبى الكونغولى.

وأسند الاتحاد الأفريقى الكاف مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى إلى طاقم تحكيم سودانى، حيث سيدير اللقاء الفاضل محمد حسين حكم ساحة ووليد أحمد على مساعد أول ومحمد عبد الله إبراهيم مساعد ثان ومعتز عبد الباسط حكمًا رابعًا، على أن يكون أليو ممدو مراقبًا من النيجر والمغربى مصطفى سولى منسقًا للمباراة.

يحتل الإسماعيلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد تسجيل هدف وحيد واستقبال 6 أهداف، ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى جدول ترتيب المجموعة بـ7 نقاط من ثلاث مباريات ثم مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط من 4 مباريات ثم الأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.