يلا شوت أرسنال وتوتنهام

يلتقي فريقي آرسنال وتوتنهام ضمن بطولة الدوري الإنجليزي 2019، في الأسبوع التاسع والعشرون ، منافسة جديدة قوية في الدوري الانجليزي بين توتنهام وآرسنال ، في بداية الجولة اليوم ، والتي ستشهد الكثير من المفاجآت والتحديات ، وستبدأ بأول مباراة قوية ونارية بين توتنهام هوتسبير الذي يستضيف آرسنال في ديارة وسط جماهيرة بملعب ويمبلي.

تنطلق المواجهة بين فريقي آرسنال وتوتنهام في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 14:30 بتوقيت القاهرة.

نحن في الفجر، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام مباشر في لقاء اليوم السبت 2 / مارس / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام مباشر

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