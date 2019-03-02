مشاهدة مباراة شباب قسنطينة والإسماعيلي بث مباشر

أكد الفرنسى دينيس لافانى المدير الفنى لشباب قسنطينة الجزائرى، ثقته فى لاعبيه لتجاوز عقبة الإسماعيلى فى المباراة التى تجمعهما غدا فى الجولة الرابعة لمنافسات دور المجموعات بدورى ابطال أفريقيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء الجمعة فى حضور وليد بن شريفه قائد الفريق الجزائرى.

وتابع أن الدراويش ليس لديه ما يخسره لذلك سيلعب من أجل الفوز سعيًا للمنافسة على الصعود إلى الدور التالى.

وأضاف أنه طالب لاعبيه بضرورة حسم بطاقة التأهل للحصول على قسط من الراحة قبل باقى منافسات البطولة الأفريقية.

وعلى الجانب الآخر قال قائد الفريق الجزائرى، بالطبع مواجهة الدراويش صعبة للغاية وهناك استعداد جيد للفريق المصرى من أجل إنهاء الصعود عن المجموعة الثالثة مبكرًا.

كانت مباراة الذهاب فى برج العرب قد انتهت بتعادل الفريقين 1/1 ، ضم المجموعة التى تضم شباب قسنطينة والإسماعيلى والأفريقى التونسى ومازيمبى الكونغولى .

ويحل الدراويش ضيفًا على النادى القسنطينى مساء غد السبت فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

حيث ستقوم إدارة النادى بطرحها غدًا السبت بداية من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة حتى موعد اللقاء.

وحدد مجلس إدارة الشباب، ثمن التذكرة الواحدة بـ 300 دينار جزائرى.

ويسعى الفريق الأصفر لتحقيق نتيجة إيجابية بالجزائر، للحفاظ على حظوظه فى التأهل من المجموعة الثالثة بالبطولة الأفريقية