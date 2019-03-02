محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365: يقام اليوم السبت عدد من المباريات الهامة سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي أو في الدوريات الأوروبية. ويستعرض الخليج 365 أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة: الدوري المصري النجوم × حرس الحدود .. الموعد 3 عصرًا.. القنوات الناقلة أون سبورت، نايل سبورت. الاتحاد السكندري × الداخلية .. الموعد 5:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت، نايل سبورت. دوري أبطال إفريقيا شباب قسنطينة × الإسماعيلي .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7. الدوري الإنجليزي توتنهام هوتسبير × آرسنال .. الموعد 2:30 ظهرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2. بورنموث × مانشستر سيتي .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2. مانشستر يونايتد × ساوثهامبتون .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 8. الدوري الإسباني ريال مدريد × برشلونة .. الموعد 9:45 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3. الدوري الإيطالي ميلان × ساسولو .. الموعد 7 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4. لاتسيو × روما .. الموعد 9:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4. الدوري الألماني بروسيا مونشنجلادباخ × بايرن ميونيخ .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.

كانت هذه تفاصيل خبر مباريات السبت.. كلاسيكو أسبانيا.. وصراع إفريقي للإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.