اونلاين | يلا شوت"Gaol" مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر اون لاين اليوم 02-03-2019 الدوري الانجليزي (بث مباشر) HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت"Gaol" مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر اون لاين اليوم 02-03-2019 الدوري الانجليزي (بث مباشر) HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر اون لاين اليوم 02-03-2019 الدوري الانجليزي يستضيف استاد دين كوين مباراة جديدة تجمع بين فريق بورنموث وفريق مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز ويأمل فريق مانشستر سيتي أن يحقق الفوز أمام غريمه، حيث أنه تمكن من تحقيق الفوز خلال مباراته الأخيرة أمام وست هام والتي انتهت بهدف مقابل لاشئ، ليحتل بعد هذا الفوز المركز الثاني برصيد 68 نقطة، ويأمل من خلال هذه المباراة أنت يطيح بالريدز الذي يحتل صدارة جدول الترتيب فيما يؤدي فريق بورنموث أداءً متميزاً حتى هذه اللحظة، حيث يحتل الفريق المركز الثاني عشر في جدول ترتيب المجموعة برصيد 34 نقطة حصدها من خلال فوزه في 10 مباريات وتعادل خلال 4 مباريات أخرى، إلا أن الخسارة كانت حاضرة خلال 12 مباراة.

موعد المباراة :

في تمام الساعة الــ 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الــ 5:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة الــ 5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة الــ 5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة الــ 5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة الــ 5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .