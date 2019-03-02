اونلاين | رابط بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وبورنموث 2-3-2019 بالدوري الإنجليزي - بث مباشر - لايف يويتوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وبورنموث 2-3-2019 بالدوري الإنجليزي - بث مباشر - لايف يويتوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف اليوم السبت 2 مارس 2019 ، فريق بورنموث نظيره مانشستر سيتي،على ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبدأ اللقاء فى تمام الساعة الخامسة مساء الغد بتوقيت القاهرة ، وفى السادسة بتوقيت السعودية ، وتذاع المباراة على قناة beIN SPORTS.

وكانت مباراة الدور الأول بين فريقي بورنموث ومانشستر سيتي، انتهت بفوز فريق مانشستر سيتي، والتي جمعت بينهما على ملعب لندن الأولمبي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لبورنموث بأقدام لاعبه كالوم ويلسون ، بينما سجل أهداف السيتي كلًا من إيلكاي جوندوجان، ورحيم ستيرلينج ، وبيرناردو سيلفا.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و وبورنموث اليوم

ودائمًا ما كانت الغلبة للمان سيتي خلال أخر موسمين التقيا بها الفريقين، حيث حقق الفوز في أربعة مباريات سجل خلالها 11 هدف ، بينما لم تهتز شباكه من جانب بورنموث سوى بهدفين فقط.

ويسعى فريق مانشستر سيتي الليلة إلى الحصول على الثلاث نقاط والفوز خلال اللقاء ، من أجل مزاحمة ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي ، وخطف اللقب من الريدز صاحب الصدارة بفارق نقطة وحيدة .

مباراة بورنموث ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر

حيث يحتل السيتي، المركز الثاني بترتيب جدول البريميرليج، بعدما خاض ثمانية وعشرون جولة تمكن خلالها من حصد 68 نقطة ، فاز فى 12 لقاء ، وتعادلين، وأربعة هزائم فقط.

وعلى الجانب الأخر ، يحتل فريق بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة، جمعها من خلال خوضه لثمانية وعشرون جولة بالدوري الإنجليزي، فاز في عشرة مباريات، وتعادل في أربعة أخرى ، وخسر في أربعة عشر لقاء.