اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر 2-3-2019 الدوري الآنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر 2-3-2019 الدوري الآنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على بورنموث علي ملعب فيتنس فيرست، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي "البريمير ليج".

ويرغب مانشستر سيتي بقيادة مدربة الإسباني بيب جوارديولا في الفوز ليتصدر جدول الدوري الأنجليزي، بينما يسعي بورنموث للخروج من

اللقاء بنتيجة إيجابية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث

تذاع مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بالدوري الانجليزي برصيد 68 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.

جدير بالذكر أنتهي لقاء الدور الأول بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف لبورنموث.