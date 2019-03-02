اونلاين | يلا شوت - YOUTUBE مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 2 / 3 / 2019 الدوري الإنجليزي yalla shoot

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يلتقي فريقي مانشستر سيتي وبورنموث ضمن بطولة الدوري الإنجليزي 2019، في الأسبوع التاسع والعشرون ، السيتي من أجل زيادة الضغط والعودة للصدارة ولو بشكل مؤقت يأمل في ثلاث نقاط ذهبية في مواجهة ضد نادي بورنموث، ويرغب في عدم السقوط، خصوصا أن اللقاء علي ملعبه وبين جماهيره، ويأمل في الإنتصار الهام الخامس علي التوالي منذ السقوط في براثن الهزيمة ضد نادي نيوكاسل يونايتد، فهل ينجح الفريق بحصد الإنتصار وإعتلاء الصدارة من جديد قبل مواجهة ليفربول الأحد في ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون ، والتي قد يتعثر فيها.

تنطلق المواجهة بين فريقي مانشستر سيتي وبورنموث في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:00 بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث مباشر

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