اونلاين | كورة لايف - koralive شاهد مباراة مانشستر سيتي بث مباشر| مباراة مانشستر سيتي وبورنموث السبت 2-3-2019 يلا شوت - كول كورةhd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف - koralive شاهد مباراة مانشستر سيتي بث مباشر| مباراة مانشستر سيتي وبورنموث السبت 2-3-2019 يلا شوت - كول كورةhd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "الخليج 365" بثا مباشرا لمباراة بورنموث ومانشستر سيتي، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت 2-3-2019.

ويمكن مشاهدة مباراة بورنموث ومانشستر سيتي، التي تقام على ملعب " فيتنس فيرست"، على قنوات "بي إن سبورتس"، في الساعة 5 مساءً.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بالدوري الانجليزي، برصيد 68 نقطة، أما بورنموث يحتل المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.