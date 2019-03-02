اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام (بث مباشر) 2-3-2019 الدوري الانجليزي - كورة اون لاين hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام (بث مباشر) 2-3-2019 الدوري الانجليزي - كورة اون لاين hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتابع سوياً مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر وذلك بالأسبوع التاسع والعشرون بالدوري الإنجليزي الممتاز ارسنال وتوتنهام هو ديربي شمال لندن المشتعل دائماً ولكن ما يزيد من أهمية وإشتعال مباراة اليوم هو موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي حيث أن ارسنال يحتل المركز الرابع بينما يحتل توتنهام المركز الثالث لقاء اليوم لن يؤثر علي مركز الفريقين ولكن ارسنال يأمل في تقليص الفارق مع توتنهام صاحب المركز الثالث.

ارسنال صاحب الصحوة المحلية يأمل في تحقيق مواصلة أنتصاراتة المحلية حيث أن أرسنال قد حقق ثلاثة أنتصارات متتالية ويأمل في مواصلة مسيرة التألق تحت قيادة الإسباني أوناي إيمري خصوصا أن أرسنال هدفة الرئيسي هذا العام هو التواجد ضمن رباعي المقدمة ولكن لدية منافسة قوية من جانب تشيلسي ومانشستر يونايتد.

أوناي إيمري مدرب أرسنال الإنجليزي قد تواجد بالمؤتمر الصحفي للمباراة وتحدث عن العديد من الأمور حيث قد بدأ حديثة عن مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو حيث قال هو مدرب رائع وشخص جيد وقد نجح بصورة كبيرة في العديد من الفرق التي تولي قيادتها وبالإخص عندما تولي قيادة توتنهام.

أما عن خوض لقاء اليوم علي ستاد ويمبلي فقد أكد أوناي إيمري أن خوض تلك النوعية من اللقاءات من الأفضل خوضها في ملعبنا حيث نشعر بأننا أقوياء أكثر في ظل الدافع الجماهيري ولكن في النهاية علينا التركيز داخل الميدان فقط خصوصا أننا في حاجة كبيرة لحصد الثلاثة نقاط من أجل تقليص الفارق مع توتنهام فالدينا منافسة شرسة أيضا مع أكثر من منافس أخر.

إيمري قد أكد أن إستبعاد الدولي الإلماني مسعود أوزيل من التشيكلة الأساسية خلال الفترة الأخيرة قد جاء بسبب إصابات اللاعب المتكررة خلال الفترة الأخيرة يذكر أن الدولي الإلماني قد نجح خلال اللقاء الماضي أمام بورنموث حيث قد تمكن من إحراز الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الرابعة وأضاف أوزيل لدية قدرات فردية وجماعية رائعة تساعدنا كثيراً بالإضافة أن أوزيل لدية خبرات كبيرة في اللقاءات الكبري.

وقد واصل إيمري حديثة عن لقاء اليوم حيث قال نجحنا في تقليص الفارق من عشرة نقاط إلي أربعة نقاط فقط علينا الحفاظ علي ذلك سنقاتل اليوم من أجل تحقيق الفوز لتقليص الفارق إلي نقطة وحيدة ولكن بالتأكيد أعلم مدي صعوبة لقاء الليلة وأضاف جميع اللاعبون بخير وعلي إستعداد تام لتقديم مباراة كبيرة اليوم.

وأضاف مباريات الديربي من المهم حصد النقاط الثلاثة فيها فقط لاني مثل تلك المباريات خاصة للغاية بالنسبة أنصار الفريق وبالتأكيد تحقيق الفوز في الديربيات يعطي دفعة معنوية للفريق جدير بالذكر أن أرسنال قد تمكن من تحقيق الفوز علي حساب توتنهام في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالدور الأول والتي قد أنتهت 4-2 لصالح أرسنال.

علي الجانب الأخر سيخوض توتنهام مباراة في غاية الصعوبة الليلة ومايزيد من أهمية لقاء اليوم فقدان توتنهام ست نقاط خلال الجولتين الماضيتين حيث قد تلقي هزيمة مفاجئة أمام بيرنلي قد أنتهت 2-1 لصالح بيرنلي أيضا تلقي هزيمة أمام تشيلسي بثنائية نظيفة لتجعل فرصة المنافسة علي بطولة الدوري الممتاز بالنسبة توتنهام في غاية الصعوبة خلال الفترة المقبلة.

توتنهام نتائجة متذبذبة هذا الموسم حيث علي الرغم من تحقيق توتنهام لأنتصار كبير علي حساب بوروسيا دورتموند في اللقاء التي جمع بين الفريقين في ذهاب ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا ولكن يتعثر بصورة مفاجئة مثلما حدث أمام بيرنلي وأيضا أمام وولفرهامبتون ليفقد العديد من النقاط التي تعتبر في المتناول لتجعلة يفقد فرصة المنافسة علي لقب الدوري الممتاز في ظل قوة المنافسة الحالية التي تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي.

ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام قد تحدث خلال المؤتمر الصحفي عن لقاء اليوم حيث قال سنواجة خصم تحسن بصورة واضحة خلال الموسم الحالي وذلك بالمقارنة بالمواسم الماضية لقاء اليوم هامة بالنسبة لنا ولكن بالتأكيد الإصابات تزيد من صعوبة اللقاء بالنسبة لنا حيث سيغيب ديلي ألي التي يعاني من أوتار الركبة بالإضافة إلي إريك دير يعاني من التهاب اللوزتين ولم نتأكد من إمكانية لحاقة جان فيرتونجن وهاري وينكس.

وأضاف عملنا خلال السنوات الخمسة الماضية علي تغير العقيلة لنجعلها تبحث دائماً عن الأنتصارات بالطبع كان هناك فجوة في تاريخ مواجهات أرسنال وتوتنهام حيث أن أرسنال قد كان متفوق بصورة كبيرة للغاية ولكن الأن أصبح توتنهام منافس لايمكن الإستهانة بة علي الأطلاق وبالفعل نجحنا خلال أخر مواجهة جمعت بين الفريقين حيث نجحنا في حصد بطاقة التأهل إلي الدور نصف النهائي علي حساب أرسنال نأمل في المواصلة.

جدير بالذكر أن توتنهام قد خاض هذا الموسم ثمانية وعشرون لقاء نجح في الفوز في عشرون لقاء بينما قد تلقي ثمانية هزائم ليحصد حتي الأن ستون نقطة يحتل بهم المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزيجدول ترتيب الدوري الإنجليزي

أرسنال قد خاض ثمانية وعشرون لقاء نجح في تحقق سبعة عشر أنتصار وحقق التعادل في خمسة مباريات بينما قد تلقي ست هزائم ليحصد ستة وخمسون نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.