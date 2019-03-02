اونلاين | كورة ماتش مشاهدة مباراة توتنهام وارسنال بث مباشر يلا شوت السبت بتاريخ 2/3/2019 -YOUTUBE HD - كورة اون لاين

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يستضيف نادي توتنهام نظيره أرسنال، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد النني، مساء اليوم السبت، في إطار قمة الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" لموسم 2018-2019.

وتنطلق مباراة السبيرز والجانرز في تمام الثانية والنصف ظهرا على ملعب "ويمبلي" معقل توتنهام، ويدير المباراة تحكيميا انتوني تايلور.

ويتطلع الجانرز لمواصلة تفوقه تاريخيا على كتيبة السبيرز، خاصة أن أرسنال استطاع الفوز في 20 مواجهة سابقة، بينما تمكن توتنهام من الفوز في تسعة لقاءات فقط، وحضر التعادل بين الفريقين في 16 مباراة.

وتمكن أرسنال من تحقيق نتيجة 5-2 مرتين كأكبر فوز على السبيرز، وحدثت في 2012، و2013، بينما كان أكبر فوز للسبيرز بنتيجة 5-1 في 2008.

ويأمل توتنهام في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد الثلاث نقاط واستعادة نغمة الانتصارات بعد خسارتين في اللقاءين الماضيين، محتلا حاليا المركز الثالث بـ60 نقطة، فيما يأتي أرسنال رابعا بـ56 نقطة، ويسعى لمواصلة عروضه القوية في المواجهات الأخيرة.