اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 2-3-2019 يلا شوت الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز| لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (بث مباشر) مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 2-3-2019 يلا شوت الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز| لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع يلا شوت الجديد خدمة مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر يوتيوب رابط الاسطورة في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة قوية منتظرة يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز من أجل النقاط الثلاثة، وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز نادي ارسنال بنتيجة 4-2 ويسعى فريق المدفعجية إلى مواصلة تحقيق النتايج الإيجابية في الدروي من أجل الزحف نحو المراكز الأولى.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر والثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب ويمبلي وتنقل قناة بي ان سبورت 2 اللقاء بتعليق علي محمد علي.

توقيت مباراة ارسنال وتوتنهام

3:30 مساءاً بتوقيت السعودية .2:30 مساءاً بتوقيت مصر .2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .2:30 مساءاً بتوقيت الأردن2:30 مساءاً بتوقيت سوريا .2:30 مساءاً بتوقيت لبنان .3:30 مساءاً بتوقيت العراق .2:30 مساءاً بتوقيت السودان .3:30 مساءاً بتوقيت اليمن .2:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .1:30 مساءاً بتوقيت تونس .1:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .1:30 مساءاً بتوقيت المغرب .4:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.3:30 مساءاً بتوقيت البحرين.4:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.3:30 مساءاً بتوقيت الكويت .3:30 مساءاً بتوقيت قطر.12:30 ظهراً بتوقيت موريتانيا.3:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .12:30 ظهراً بتوقيت غرينتش GMT .

مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر