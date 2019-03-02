رياضة | ميسي يرشح صفقة نارية لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يرشح صفقة نارية لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة رشح صفقة مميزة لإدارة النادي للتعاقد معها في الصيف المقبل خلال الميركاتو.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن ميسي يطمح لحصد العديد من الألقاب مع برشلونة في السنوات المقبلة لذلك يفكر جيداً في تدعيمات الفريق لمواصلة السير على نهج الانتصارات.

واضاف الموقع، أن ميسي يدرك جيداً صعوبة استكمال بعض اللاعبين بنفس القدرة مع الفريق في المواسم المقبلة نظراً لتقدمهم في العمر مثل بوسكيتس وسواريز وبيكيه وراكيتيتش لذلك يأمل في جلب صفقات جديدة لإنعاش الفريق.

وتابع الموقع، أن ميسي رشح لإدارة برشلونة التعاقد مع نجم وسط فريق أتلتيكو مدريد ساؤول نيجويز لضمه في الصيف المقبل كونه واحد من اللاعبين المميزين في مركزه داخل الليجا الإسبانية.