رياضة | القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي ريال مدريد بقيادة سولاري مباراة نارية أمام برشلونة مساء اليوم السبت 2/3/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني.

ويدخل نادي ريال مدريد مباراته مع برشلونة في الدوري الاسباني على استاد السانتياجو برنابيو مساء السبت في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة و10:45 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و11:45 بتوقيت دولة الإمارات.

ويذكر فأن نادي ريال مدريد يحتل في المركز الثالث برصيد 48 نقطة بينما نادي برشلونة يتصدر جدول الترتيب ويملك 57 نقطة في رصيده بعد مرور 25 جولة حتى الآن.

وستنقل موقعة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الاسباني عبر البث المباشر والحي على قناتي بي إن سبورت 1 و3 HD بصوت المعلقين؛ رؤوف خليف وخالد الغول وخليل البلوشي.

ستكون المباراة بمثابة رد الاعتبار لفريق ريال مدريد الذي سقط أمام البارسا منذ أيام قليلة بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.