رياضة | موعد مباراة توتنهام هوتسبير وأرسنال بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة توتنهام هوتسبير وأرسنال بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي توتنهام هوتسبير في مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق أرسنال، يوم السبت 2-3-2019 على ملعب "ويمبلي" في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

ويرغب نادي توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل تحقيق إنجاز مع الفريق اللندني.

ويسعى فريق أرسنال أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق توتنهام هوتسبير ضد نادي أرسنال بالدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.