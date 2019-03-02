رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي ريال مدريد اختبار جديد وصعب أمام برشلونة مساء اليوم السبت والموافق 2/3/2019 وذلك يأتي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني "الليجا".

ويلعب نادي ريال مدريد مع برشلونة في بطولة الدوري الاسباني على ملعب السانتياجو برنابيو مساء السبت في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة و10:45 بتوقيت مكة المكرمة و11:45 بتوقيت دولة الإمارات.

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 48 نقطة بينما نادي برشلونة يتصدر جدول الترتيب ويملك في رصيده 57 نقطة بعد مرور 25 جولة حتى الآن.

وسيتم نقل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة عبر البث المباشر والحي على قناتي بي إن سبورت 1 و3 HD بصوت المعلقين؛ رؤوف خليف وخالد الغول وخليل البلوشي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة:

حراسة المرمى: مارك-أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا، صامويل أومتيتي، جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو

خط الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، آرتورو فيدال

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، لويس سواريز، ليونيل ميسي

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو، سيرخيو راموس، رافائيل فاران، داني كارباخال

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيورز، كريم بنزيمه، لوكاس فاسكيز