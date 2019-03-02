رياضة | موعد مباراة لاتسيو وروما اليوم السبت 2 مارس في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة لاتسيو وروما اليوم السبت 2 مارس في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي لاتسيو، ضد فريق روما، يوم السبت 2 مارس في الساعة التاسعة والنصف مساءً علي ملعب "الأوليمبكو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 4 HD الرياضية، والتي تذاع عبر قمري النايل سات وعرب سات.

ويرغب نادي روما في الفوز بلقب بطولة الدوري الإيطالي، من أجل عودة الألقاب إلى نادي العاصمة الإيطالية، والتي غابت عن خزائن النادي منذ سنوات.

ويحتل فريق روما المركز الخامس برصيد 44 نقطة، بينما يحل فريق لاتسيو في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق روما ضد نادي لاتسيو في الدوري الإيطالي عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.