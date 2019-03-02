رياضة | موعد مباراة أرسنال وتوتنهام اليوم السبت 2 مارس في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أرسنال وتوتنهام اليوم السبت 2 مارس في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي أرسنال المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد النني، نظيره فريق توتنهام هوتسبير، اليوم السبت 2 مارس على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة في الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام في الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تذاع عبر قناة بين سبورتس 2 HD، وسيعلق على المباراة المعلق علي محمد علي.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي أرسنال :-

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : ميتلند نيلس - سوكراتس - كوسينلي - كولاسيناك.

خط الوسط : توريرا - جندوزي - مسعود اوزيل - ايوبي.

خط الهجوم : الكسندر لاكازيت - أوباميانج.

بينما جاء التشكيل المتوقع لفريق توتنهام هوتسبير :-

حراسة المرمى : لوريس.

خط الدفاع : تريبير - فيرتونخين - ألدرفايلد - ديفيز.

خط الوسط : وينكس - ايريكسن - سيسوكو - لوكاس مورا.

خط الهجوم : هاري كين - سون.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة أرسنال ضد نادي توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.