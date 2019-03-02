رياضة | موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد لخوض لقاء ناري ضد برشلونة مساء اليوم السبت والموافق 2/3/2019 وذلك يأتي في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الاسباني "الليجا".

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة في الدوري الاسباني على ملعب السانتياجو برنابيو مساء السبت في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة و10:45 بتوقيت مكة المكرمة و11:45 بتوقيت دولة الإمارات.

ويحتل نادي ريال مدريد حالياً المركز الثالث برصيد 48 نقطة بينما برشلونة يتصدر جدول الترتيب وفي رصيده 57 نقطة بعد مرور 25 جولة حتى الآن.

نادي ريال مدريد يدخل اللقاء من أجل الثأر من خسارته الماضية منذ أيام أمام البارسا بثلاثية نظيفة على ملعب في إياب نصف نهائي كأس الملك.

وستكون مباراة الكلاسيكو بين ريال مدررد وبرشلونة مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناتي بي إن سبورت 1 و3 HD بصوت المعلقين؛ رؤوف خليف وخالد الغول وخليل البلوشي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الجولة السادسة والعشرين من الليجا الاسبانية عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.