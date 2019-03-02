رياضة | ألكاسير يكسر صيامه التهديفي مع دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألكاسير يكسر صيامه التهديفي مع دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدر بوروسيا دورتموند ثلاث نقاط ثمينة، في صراعه على التتويج بلقب الدوري الألماني، بعد سقوطه في فخ الخسارة أمام مضيفه أوجسبورج (1/2)، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الـ24.

ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن ألكاسير نجح في تسجيل أو هدف بالدوري الألماني بعد غياب استمر 314 دقيقة .

واشار الموقع إلى أن ألكاسير نجح في رفع رصيده للهدف رقم 13 في الدوري ليعادل أفضل أرقامه في الدوري الإسباني، مع فالنسيا، خلال موسم 2015/2016.

الجدير بالذكر أن ألكاسير شارك في المباراة كبديل بالدقيقة 66، بدلًا من ماركو رويس، لينجح في تسجيل هدف دورتموند الوحيد، قبل نهاية الوقت الأصلي بـ9 دقائق.