رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث اليوم السبت 2 مارس في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث اليوم السبت 2 مارس في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي بورنموث، ضد فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، اليوم السبت في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تذاع عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، وسيعلق على المباراة المعلق أحمد الطيب.

ويسعى نادي مانشستر سيتي لتحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل المحافظة على لقب البريمرليج للموسم الثاني على التوالي.

ويأتي التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - ستونز - اوتاميندي - زينتشينكو.

خط الوسط : جوندوجان - ديفيد سيلفا - برناردو - كيفين دي بروين - رحيم سترلينج.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق مانشستر سيتي، ضد نادي بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.