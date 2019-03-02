رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي يوم 2 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي يوم 2 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي مانشستر يونايتد في مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق ساوثهامبتون، يوم السبت 2-3-2019 على ملعب "الاولد ترافورد" في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 8 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

ويرغب نادي مانشستر يونايتد بقيادة مدربه سولشاير في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل تحقيق إنجاز كبير مع الفريق بعد غياب اللقب سنوات عديدة.

ويسعى فريق ساوثهامبتون أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نادي ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.