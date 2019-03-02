رياضة | موعد مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الإسماعيلي لخوض مباراة قوية ضد منافسه شباب قسنطينة مساء اليوم السبت ويأتي ذلك في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الإسماعيلي منافسه شباب قسنطينة الجزائري على ملعب محمد حملاوي مساء اليوم السبت وذلك في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة الإسماعيلي مع شباب قسنطينة في البطولة الأفريقية مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 7 HD الرياضية المشفرة.

وتأتي ترتيب مجموعة الإسماعيلي كالتالي قبل لعب الجولة الرابعة:

1- مازيمبي: 7 نقاط

2- شباب قسنطينة: 7 نقاط

3- الإفريقي التونسي: 4 نقاط

4- الإسماعيلي: نقطة

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الإسماعيلي مع شباب قسنطينة في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.