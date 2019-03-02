رياضة | إبراهيم سعيد يرشح 5 لاعبين للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد يرشح 5 لاعبين للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشح إبراهيم سعيد نجم الزمالك السابق الخماسي عبد الله السعيد ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وعبد الله جمعه للمنتخب في الفترة المقبلة.

وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "منتخب مصر لا يحتاج لإحلال وتجديد لأن أساسه قوي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وحسين الشحات وعبد الله جمعه كانوا يستحقا الإنضمام للمنتخب".

واختتم سعيد تصريحاته قائلاً:"أتمنى انضمام وليد سليمان للمنتخب في حالة تعافيه من الإصابة وجاهزيته فنيًا".