رياضة | سولاري يجهز مفاجآت مدوية في تشكيلة ريال مدريد لموقعة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري يجهز مفاجآت مدوية في تشكيلة ريال مدريد لموقعة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني تجهيز مفاجأة من العيار الثقيل في تشكيلة الملكي خلال مواجهة برشلونة يوم غد السبت في الجولة السادسة والعشرين من الدوري.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية ، أن سولاري مدرب الريال يفكر في الاعتماد على ماركو أسينسيو في مركز المهاجم الصريح على حساب كريم بنزيمة.

واضافت الصحيفة، أن سولاري مقتنع بقدرات أسينسيو في مركز المهاجم الصريح بعد الدور الذي قدمه في مباراة أياكس الهولندي بذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعدما شارك على حساب بنزيمة في الدقيقة 73 من الشوط الثاني.

وتابعت الصحيفة، أن سولاري يرغب في منح بنزيمة قسطاً من الراحة بعد أن لعب الفرنسي 41 مباراة من أصل 43 مباراة خلال الموسم الجاري، فيما سيعتمد على ثلاثي الوسط مودريتش وكاسيميرو وكروس بشكل أساسي.

وبجانب تغيير أسينسيو يدرس مدرب ريال مدريد الاعتماد على بيل في مركز الجناح الإيسر والبرازيلي فينسيوس ف الجناح الأيمن مع عودة مارسيلو للتشكيلة الأساسية في مركز الظهير الإيسر من جديد على حساب ريجليون.