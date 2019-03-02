رياضة | بواتينج يرد على استبعاده من قائمة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بواتينج يرد على استبعاده من قائمة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الغاني برينس بواتينج مهاجم فريق برشلونة الإسباني على قرار استبعاده من قائمة مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم غد السبت في الجولة الـ26 بالدوري.

ونشر بواتينج رسالة عبر حسابه الرسمي بالإنستجرام كتب فيها: "لا تتوقف عن الابتسام"، كما نشر صورته وهو يبتسم عقب إعلان المدرب فالفيردي للقائمة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يستبعد فيها فالفيردي بواتينج من قائمة الكلاسيكو بعدما خرج من الحسابات في مباراة الكأس الماضية بإياب نصف نهائي الكأس والتي حسمها برشلونة في البرنابيو 3-0 وتأهل للنهائي.