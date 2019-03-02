رياضة | وافد برشلونة الجديد لـ"راموس": سوف تندم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وافد برشلونة الجديد لـ"راموس": سوف تندم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الهولندي دي يونج مدافع فريق أياكس الهولندي على عقوبة راموس مدافع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بعد تعمد الحصول على البطاقة الصفراء في ذهاب دور الـ16 بالبطولة.

وقرر اليويفا إيقاف راموس لمدة مباراتين لتعمده الحصول على البطاقة الصفراء، ليتأكد غيابه عن مباراة إياب ثمن النهائي أمام أياكس، بجانب ذهاب ربع النهائي.

وقال دي يونج في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية: اعتقد أن ريال مدريد هو الفريق المفضل للتأهل بعد نتيجة الذهاب 2-1 ولكن يظل هناك فرصة تأهل أمام أياكس.