لوكا مودريتش يتعرض للسخرية بصورة طريفة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إلى السخرية، بعد مباراة “الكلاسيكو” أمام برشلونة.

الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، سخر من لوكا مودريتش، المتوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

حساب برشلونة نشر صورة لمودريتش وهو يمسك بقميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في إحدى الكرات لمحاولة إيقافه، في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا والتي أقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل الريال، وانتهت بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة.

تعليق حساب النادي الكتالوني على صورة جاء فيه: من الأسهل أن تحصل على قميص ميسي من خلال متجرنا الإلكتروني.

المواجهة بين الغريمين، ريال مدريد وبرشلونة، من المنتظر أن تتكرر السبت في قمة مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.. وستكون المباراة هي الرابعة بين الفريقين في الموسم الحالي، حيث فاز برشلونة في مباراة الذهاب في الليجا 5-1 على ملعب “كامب نو”، وتعادل الفريقان 1-1 في ذهاب كأس الملك قبل أن يفوز برشلونة في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة.