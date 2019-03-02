شكرا لقرائتكم خبر عن جيرونا يحقق فوزًا صعبًا على رايوفاليكانو في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع جيرونا فوزًا صعبًا من مضيفه رايو فالكيانو 2 ـ 0 خلال المباراة التي جمعتهما، الجمعة، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي جيرونا كريستيان ستواني في الدقيقتين 30 و85، وشهدت المباراة طرد عبدالله با، لاعب رايو فاليكانو، في الدقيقة 60.

ورفع جيرونا رصيده إلى 31 نقطة في المركز 12 بفارق الأهداف خلف إيبار، الذي يواجه سيلتا فيجو، بعد غد الأحد، وتوقف رصيد رايو فاليكانو عند 23 نقطة في المركز 19 (قبل الأخير) بفارق الأهداف خلف فياريال، الذي يواجه ألافيس، اليوم السبت.