شكرا لقرائتكم خبر عن نقطة «الديربي» لا تشفي الغليل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تقاسم فريقا الأهلي والاتحاد نقاط «ديربي جدة» بعد تعادلهما الإيجابي بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما أمس (الجمعة) على ملعب الجوهرة ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تقدم الاتحاد بهدف رومارينهو في الدقيقة (70)، فيما سجل البديل عمر السومة هدف التعديل لفريقه بعد ثماني دقائق من هدف الاتحاد، وكان هذا التعادل مخيبا لأنصار الفريقين، إذ كانا يتطلعان للفوز لتقليص الفارق النقطي واقتحام المربع الذهبي للجانب الأهلاوي، فيما كان عشاق الاتحاد يمنون النفس بفوز يبعدهم عن خطر الهبوط، ليرفع بذلك الأهلي رصيده إلى النقطة 37 نقطة وفي المركز الخامس، فيما تقدم الاتحاد خطوة للأمام بـ 16 نقطة وفي المركز 14.

وفي الرياض قاد اللاعب الإيطالي سبيستيان جوفينكو فريقه الهلال للفوز بصعوبة على ضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف، وسجل جوفينكو هدفي الهلال، فيما سجل هدف الفيصلي البرازيلي روسي، وبذلك يعزز الهلال صدارته للدوري برصيد 55 نقطة، بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 30 في المركز الثامن.

وتعادل فريقا الرائد والقادسية من دون أهداف، ليرفع الرائد رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر، والقادسية إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر.وتختتم اليوم (السبت) مباريات الجولة بمواجهتين؛ حيث يستضيف الباطن على ملعبه فريق الوحدة، ويملك الباطن المستضيف 18 نقطة في المركز الـ13، فيما حصد الوحدة 34 نقطة وضعته في المركز السادس. وفي المباراة الثانية، يلتقي فريق الحزم على أرضه بفريق الفيحاء، ولدى الحزم 23 نقطة في المركز الـ12، وسيدخل الفيحاء اللقاء بـ16 نقطة في المركز الـ14.