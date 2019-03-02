«روما» يعد بمواصلة التهديف

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أهدى النجم الاتحادي رومارينهو الهدف الذي سجله في مرمى فريق الأهلي في مباراة الأمس في دوري كأس الأمير أهدى النجم الاتحادي رومارينهو الهدف الذي سجله في مرمى فريق الأهلي في مباراة الأمس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لجماهير العميد الوفية التي واصلت وقوفها الدائم خلف الفريق الموسم الحالي. وتلقى «روما» كما يلقبه الاتحاديون التحية من الجماهير الاتحادية عقب نهاية المباراة، ووعدهم بمواصلة التسجيل في المباريات القادمة فيما تبقى من الموسم الحالي.



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