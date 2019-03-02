شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا يطوي ملف الأهلي ويستعد للريان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يطوي المدرب سييرا ملف الديربي، ويبدأ اليوم (السبت) تحضيراته الفنية لمواجهة الريان القطري في أولى مباريات الفريق الاتحادي، بعد غد (الإثنين) في استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا.

هذا وسيتابع «الداهية» مباراة الفيحاء والباطن في ختام مباريات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل تدوين أبرز نقاط الضعف في فريق الفيحاء والحزم اللذين سيلاقيهما في الجولتين 23 و 24 في الدوري.